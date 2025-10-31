Власти Ижевска согласовали КПРФ митинг 7 ноября на фоне отказов в других городах

Как узнал «Ъ-Удмуртия», администрация Ижевска согласовала традиционный митинг отделения КПРФ в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Об этом изданию рассказал член бюро удмуртского рескома КПРФ Станислав Жарков. Ранее власти двух городов Амурской области — Благовещенска и Свободного — отказали коммунистам в шествиях на центральных площадях и предложили альтернативные места. В первом случае решение связали с монтажом новогодних украшений, во втором — с ремонтом уличного освещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отметим, в Ижевске митинг состоится на следующий день после годовщины исторического события, 8 ноября. Это решение в КПРФ объяснили тем, что пятница, 7 ноября, является рабочим днем, вечером которого для митинга будет довольно темно. В этот день планируется только возложение цветов к Ордену Октябрьской революции на пересечении улиц Кирова и Горького. Митинг и демонстрация с оркестром и лозунгами состоится около памятника Ленину на ул. Советской 8 ноября в 11:00. Шествие пройдет от него до Доски почета Удмуртской Республики возле ул. Пушкинской, 221В.

«Многое зависит от конкретных людей, которые отвечают за безопасность в регионе и работают в муниципальной администрации,— добавил коммунист Жарков.— В любом регионе России сегодня можно сослаться на “санитарно-эпидемиологическую ситуацию” или возможные атаки БПЛА и отказать в проведении публичного мероприятия, несмотря на №54-ФЗ. В Удмуртии у нас в правоохранительных органах работают профессионалы, они понимают, что публичные мероприятия, которые проводит КПРФ, разрешены ФЗ и не пытаются, как в некоторых регионах, апеллировать региональными нормативно-правовыми актами или возможной опасностью атаки БПЛА».

Как писал «Ъ», в Благовещенске митинг согласовали в сквере возле центра эстетического воспитания детей. Там также расположен памятник вождю пролетариата, но само место не настолько открытое. Ранее власти уже отказывали КПРФ в согласовании первомайского митинга по схожей причине — под предлогом украшения площади к 9 Мая. По словам первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова, местные власти «боятся» митингов коммунистов и запреты на их проведение «входят у чиновников в привычку».