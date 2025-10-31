Wildberries тестирует доставку дронами

Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») начала тестировать авиационную беспилотную доставку грузов. Первые грузы были доставлены со склада в пункт выдачи заказов Санкт-Петербурга, следует из пресс-релиза компании, который оказался в распоряжении «Ъ».

ООО «РВБ» была образована летом 2024 года после объединения маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Технологию проверяли в логистическом комплексе в Шушарах, который построили вместо склада, сгоревшего в январе 2024 года. Беспилотник доставил груз из сортировочного центра в пункт выдачи заказов на Полевой улице в Санкт-Петербурге, а после чего вернулся на склад.

Руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким сообщил, что технология беспилотной доставки ускорит процесс перевозки товаров и будет эффективна в первую очередь для труднодоступных регионов.

Помимо развития беспилотной доставки, группа Wildberries собирается развивать страховое направление путем приобретения страховой компании, узнал «Ъ». Приобретение страховой компании ускорит запуск страховых услуг маркетплейса и может привести бизнес к быстрому росту.

