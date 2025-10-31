Суд в Петербурге дал 2,5 года виновному в хищении более 8 млн рублей мошеннику

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Игоря Денисова к 2,5 годам в колонии общего режима за мошенничество в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы (ч.4 ст.159 УК РФ). Он вместе с сообщниками похитил более 8,3 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года фигурант, дело в отношении которого приостановлено в связи с заключением контракта с ВС РФ, вовлек Денисова в состав организованной группы, которая обманывала граждан с помощью переписок в интернете.

Мошенники отправляли потерпевшим сообщения с подложными документами о якобы проводимой в отношении них проверке из-за переводов с их счетов террористическим организациям, а также о предстоящих в связи с этим обысках и уголовном преследовании. Желая избежать проблем, граждане отдавали свои деньги преступникам.

Денисов признал вину. Суд постановил взыскать с него суммы, заявленные в исках потерпевших, и сохранил аресты, наложенные на Lada Priora и Porsche Cayenne афериста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилая петербурженка лишилась 20 млн рублей из-за мошенников.

Артемий Чулков