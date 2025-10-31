Дмитриев: Россия и Китай работают над 86 проектами на общую сумму 18 трлн рублей

Российско-китайский комитет и Комиссия по инвестиционному сотрудничеству сейчас рассматривают 86 совместных проектов, общий объем которых достигает 18 трлн руб. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

Он отметил, что за последние годы Россия и Китай начали развивать новые направления сотрудничества. Среди них — промышленность, нефтехимия, металлургия, сельское хозяйство и производство удобрений. По словам Дмитриева, к настоящему времени реализовано более 50 проектов с объемом инвестиций свыше 800 млрд руб. Такой результат он назвал следствием системной и длительной работы по укреплению двусторонних экономических связей.

При этом развитие торгово-экономического сотрудничества осложняется усилением западных санкций. Китайские банки проявляют осторожность при проведении трансграничных платежей с российскими партнерами из-за опасений вторичных санкций США. Дополнительное давление ощущается в энергетическом секторе: американские власти пытаются убедить Китай покупать российскую нефть для скорейшего завершения боевых действий на Украине.