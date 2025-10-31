Рост числа вакансий на Кубани замедлился до 5%

Рынок труда в Южном федеральном округе демонстрирует признаки охлаждения после нескольких лет активного роста. По данным hh.ru, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар», с января по октябрь текущего года число вакансий в округе увеличилось лишь на 6%. В Краснодарском крае динамика сопоставима — около 5% к началу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечают аналитики, это первый заметный разворот рынка за последние три года, когда работодатели фиксировали устойчивый дефицит кадров и вынуждены были активно наращивать набор персонала.

«Большинство компаний сейчас могут немного выдохнуть — закрывать отдельные позиции стало проще»,— прокомментировала ситуацию директор hh.ru по южному направлению Олеся Лавренова.

Снижение темпов роста вакансий, по оценке экспертов, свидетельствует о переходе рынка труда к более стабильной фазе после периода сверхвысокой активности.

Вячеслав Рыжков