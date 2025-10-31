Цены на российский уголь для Китая выросли до максимумов с конца 2024 года

Энергетический и металлургический уголь из России с поставкой в Китай на третьей неделе октября подорожал на 4,6–4,7%, достигнув максимальных значений с конца 2024 года – начала 2025 года. Об этом говорится в обзорах NEFT Research, с которым ознакомился «Ъ».

Стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг в Южном Китае поднялась до $90,2 за тонну с учетом фрахта (CFR), а в дальневосточных портах — до $77 за тонну (FOB). Премиальный коксующийся уголь (PLV) достиг $202 за тонну, а стоимость российского PCI (пылеугольного топлива) выросла до $137 за тонну.

Аналитики отмечают, что азиатский рынок активизировался из-за похолодания и ограниченного предложения. По данным Национального бюро статистики Китая, совокупная добыча пяти крупнейших угледобывающих регионов в сентябре упала на 1,4% год к году, до 347,22 млн тонн. Несмотря на начавшийся отопительный сезон и меры по сдерживанию перепроизводства, ожидается, что цены на уголь в этом квартале будут расти, хотя и с некоторой волатильностью.

Подробнее — в материале «Ъ».