Китай разогрелся

Энергетический и металлургический уголь из России с поставкой в Китай на третьей неделе октября подорожал на 4,6–4,7%, обновив максимумы с конца 2024 года—начала 2025 года. Темпы роста котировок ускоряются в условиях снижения внутренней добычи, похолодания и низких запасов сталелитейных заводов. Но аналитики ожидают, что влияние поддерживающих цены факторов будет ослабевать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Котировки российского энергетического и металлургического угля с поставкой в Китай на третьей неделе октября подскочили на 4,6–4,7% неделя к неделе, говорится в обзорах NEFT Research. Темпы роста цен на этом рынке увеличились (см. “Ъ” от 27 октября).

Энергетический уголь из РФ калорийностью 5500 ккал на 1 кг в Южном Китае подорожал до $90,2 за тонну с учетом фрахта (CFR). В дальневосточных портах котировки выросли на 5,8%, до $77 за тонну (FOB). Это соответствует уровням января 2025 года, согласно NEFT Research. Стоимость премиального коксующегося угля (PLV) в Китае с учетом фрахта достигла $202 за тонну, максимума с конца 2024 года. Уровень предложений российского PCI (пылеугольное топливо) вырос до $137 за тонну после продажи трех партий по $135,5 за тонну на базисе CFR в Северном Китае, добавляют аналитики.

В NEFT Research отмечают, что азиатский рынок энергетического угля оживился на фоне похолодания и ограниченного предложения.

Погодные условия в северных регионах КНР временно осложнили поставки в порты, а после серии аварий на шахтах в провинциях Шаньси и Шэньси власти ужесточили контроль, что привело к сокращению добычи у части производителей, сказано в обзоре.

По данным Национального бюро статистики Китая, которые приводит аналитическая компания BigMint, совокупная добыча пяти крупнейших угледобывающих регионов — Шаньси, Внутренняя Монголия, Шэньси, Синьцзян и Гуйчжоу — в сентябре упала на 1,4% год к году, до 347,22 млн тонн. Это 84,4% от всей месячной добычи угля в КНР. Поскольку отопительный сезон уже начался, а меры по сдерживанию перепроизводства на шахтах сохраняются, цены на уголь в этом квартале будут расти, хотя и с некоторой волатильностью, цитирует BigMint прогноз аналитиков Mysteel Global.

На рынке металлургического угля, продолжают в NEFT Research, торговля активизировалась, так как трейдеры стремятся закупить партии до возвращения на рынок покупателей из Индии. Дефицит внутреннего предложения дополнительно поддерживает цены, отмечают аналитики. По данным Shanghai Metals Market (SMM), оптимистичные рыночные настроения на рынке усилились: цены на сталь восстановились, а у некоторых сталелитейных заводов низкий уровень запасов кокса. Большинство коксохимических предприятий повысили цены уже третий раз подряд, сообщают в SMM.

Однако, предупреждают в NEFT Research, часть участников рынка опасается возможной коррекции, указывая, что один из заводов в Китае получил от правительства директиву сократить выплавку металла.

По данным Mysteel Global, к концу октября темпы роста цен на коксующийся уголь в Китае начали замедляться в условиях сокращения производства на части сталелитейных заводов на севере страны на 30% в ответ на требование властей сократить вредные выбросы. Но аналитики полагают, что кратковременное сокращение спроса не изменит текущий напряженный баланс, и цены на коксующийся уголь по всему Китаю в краткосрочной перспективе продолжат расти, хотя темпы могут быть сдержанными.

Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев считает, что на текущие котировки во многом повлиял фактор временного ограничения предложения местного угля в Китае. «Ожидаем, что в ноябре сила данного фактора будет ослабевать и потенциал роста пока ограничен»,— говорит он. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов добавляет, что цены энергетического угля сейчас сопоставимы с минимумом середины 2010-х годов и чуть выше, чем в период пандемии. Выраженного ценового ралли на этом рынке в NEFT Research до конца 2025 года не ожидают, если не произойдет аномальных погодных или геополитических событий.

Анатолий Костырев