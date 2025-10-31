Более 1,5 тыс. детей в Подмосковье родились с помощью ЭКО

В Московской области с начала 2025 года с помощью процедуры ЭКО родились более 1,5 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ЭКО проводится в регионе при наличии показаний за счет средств ОМС. Также женщины могут пройти процедуру криопереноса — использование эмбрионов, полученных при предыдущем цикле ЭКО и сохраненных в специальном температурном режиме.

Один цикл ЭКО по ОМС обходится государству в среднем в 100 тыс. руб., стоимость может варьироваться в зависимости от клиники и дополнительных услуг. По полису можно выполнить до четырех бесплатных процедур ЭКО.

В России за пять лет почти на 50% выросла доступность процедуры ЭКО. По данным министра здравоохранения Михаил Мурашко, в РФ ежегодно проводят более 100 тыс. таких процедур, примерно 30% из них заканчивается успешно. По оценкам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, за счет ОМС в 2025 году будет проведено 104 тыс. лечебных циклов с применением ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) — это около половины от всех таких процедур в стране. С 1995 года организация собрала информацию о более чем 1,7 млн циклов, за это время за счет ВРТ родилось 500 тыс. детей.

Полина Мотызлевская