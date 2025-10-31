Бывшего замглавы «Оборонлеса» Куприянова заочно приговорили к 15 годам за взятки

Никулинский районный суд Москвы заочно признал виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями бывшего заместителя начальника ФГКУ «Оборонлес» и замглавы «Центра логистики и управления недвижимостью» при Минобороны Алексея Куприянова. Его приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу в размере 369,8 млн руб. Об этом сообщило ТАСС. С конца 2020 года Алексей Куприянов находится в международном розыске.

Как установило следствие, Куприянов входил в организованную группу с экс-главой департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрием Куракиным. С 2014 по 2017 год они получали взятки от предпринимателя Евгения Бакурова за незаконную вырубку лесов. Затем заместитель Куракина Владислав Холодков продавал древесину.

В сентябре СКР утвердил обвинение против Даниила Суханова, бывшего заместителя директора ДИО, по делу о незаконных вырубках. За участие в махинациях в прошлом году на 17 лет в колонию строгого режима суд отправил его бывшего шефа Дмитрия Куракина.

Никита Черненко