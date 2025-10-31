Работодатели Дона предлагают самые высокие зарплаты инженерам-механикам в ЮФО

С начала 2025 года работодатели ЮФО разместили почти 4 тыс. вакансий для инженеров-механиков со средней зарплатой 80,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в компании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации экспертов, конкуренция среди сервисных инженеров составляла от 6,9 до 9,2 резюме на одну позицию при норме 4-8 резюме. В ЮФО этот показатель варьировался от 8,2 до 11,3, а в Ростовской области — от 6,0 до 8,4. Такие цифры свидетельствуют о сбалансированном, но конкурентном рынке.

«В топ-10 наиболее востребованных работодателями навыков для инженеров-механиков вошли: техническое обслуживание (упоминается в 25% размещенных вакансий), ремонтные работы (13%), монтаж оборудования (9%), владение компьютером (8%), командная работа (5%), пуско-наладочные работы (4%), работа с технической документацией и организаторские способности (по 3%), знание инженерных систем (2%) и настройка оборудования (1%)»,— пояснили в сообщении.

Медианная предлагаемая зарплата составила 80,5 тыс. руб., тогда как соискатели ожидали 117,2 тыс. руб. В вакансиях для сервисных инженеров с навыками пуско-наладочных работ зарплата может достигать 400 тыс.руб.

Наибольшие суммы готовы платить в Ростовской области (84,9 тыс. руб.), Астраханской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея (по 80 тыс. руб.), Волгоградской области (76,5 тыс. руб.). Минимальные предложения — в Республике Калмыкия (40 тыс. руб.).

«Инженеры-механики остаются востребованными специалистами на российском рынке труда, несмотря на общую экономическую турбулентность. Рост числа вакансий и высокая конкуренция — от 7 до 9 соискателей на место — говорят о стабильном спросе, особенно в промышленных и энергетических регионах»,— прокомментировала Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Валентина Любашенко