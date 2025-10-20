Приставы Петербурга за 9 месяцев взыскали с компаний 164 млн рублей зарплаты

С начала года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с компаний-должников 164 млн заработной платы. Таковы результаты работы ведомства за девять месяцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу, одним из получателей задолженности стал 65-летний житель Северной столицы. Он несколько лет работал на руководящей должности. Компания не выплатила ему положенную при увольнении зарплату. В связи с этим петербуржец обратился в суд. Он обязал фирму перечислить бывшему сотруднику долг, компенсацию за неиспользованный отпуск и задержку в выплате при увольнении.

Приставам поступил исполнительный лист о взыскании заработной платы с организации, которая занимается проектированием объектов авиационной инфраструктуры и промышленности. Подлежащая взысканию сумма превысила 1,1 млн рублей. Чтобы добиться действий от компании, судебный пристав вынесла постановление о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ. После этого долг был погашен.

Татьяна Титаева