Сегодня исполняется 68 лет предпринимателю, основателю международного культурного фонда Breus Foundation Шалве Бреусу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный деятель искусств РФ, академик Российской академии художеств Айдан Салахова:

— Дорогой Шалва! Ты потрясающий друг моей семьи, но главная твоя заслуга — это любовь к Искусству и его поддержка. Мы знакомы с середины 80-х годов, и я свидетель твоего становления как коллекционера и мецената, поддерживающего классиков и молодых. Таких, как ты, очень мало людей — просто единицы. Для всех нас бесценно твое уважение к творческим людям, создание поддерживающей атмосферы, которую формировали и формируют до сих пор — например, «Артхроника» и премия Кандинского. Обычно делают выставки победителей, а ты перед премией Кандинского собирал и выставлял всех номинантов. И эту выставку ждали каждый год, а благотворное эхо любой из них актуально и сегодня, несмотря на то что сейчас другое время. Шалва, я тебя поздравляю, будь здоров, оставайся Маяком для нас всех и спасибо за любовь к искусству!

