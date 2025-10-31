Назначен новый директор филиала МТС в Ярославле, им стал Семен Кметь. Об этом сообщает портал Yarnews.

Господин Кметь родился в 1987 году. Он окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по направлению «маркетинг». Получил дополнительное образование в Сколково и Высшей школе экономики. В телекоммуникационной отрасли Семен Кметь работает более 17 лет.

Как отметили в компании, основной задачей нового руководителя станет развитие цифровых сервисов. Планируется модернизация телекоммуникационной инфраструктуры Ярославля и области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июле директор филиала МТС в Ярославле Максим Бартыков был назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития региона.

Антон Голицын