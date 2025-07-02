Максим Бартыков назначен ио министра цифрового развития Ярославской области

Бывший директор филиала МТС в Ярославле Максим Бартыков назначен исполняющим обязанности министра цифрового развития региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

О грядущем назначении первым сообщил «Ъ-Ярославль». Губернатор подчеркнул, что новый руководитель министерства имеет профильное образование и большой практический и управленческий опыт в сфере информатизации и связи.

«Максим Максимович работал в Центральном филиале ПАО "МегаФон". С 2018 года возглавлял нижегородское отделение компании. Участвовал в реализации крупных инфраструктурных проектов: Олимпиада в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018-м»,— сообщил Михаил Евраев.

Антон Голицын