К курорту «Казань марина» в Лаишевском районе построят дорогу за 13,7 млн рублей

К яхтенному курорту «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана построят дорогу длиной 5,8 км. На проектно-изыскательские работы выделили 13,7 млн руб., соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны завершить до 1 декабря 2026 года. Исполнителю предстоит предложить технические решения для дороги и варианты дорожной одежды.

Разработку плана развития курорта «Казань марина» завершили в 2023 году. По данным Комитета республики по туризму, планируется создать курорт с отелями, набережной, ресторанами и мариной на 300 яхт. Общие инвестиции составляют 26 млрд руб., открыть все объекты планируют к 2028 году. Реализация проекта создаст 2 тыс. рабочих мест и привлечет до 620 тыс. туристов в год.

Анна Кайдалова