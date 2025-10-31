«Барселона» проведет открытую тренировку на обновленном Camp Nou

Футболисты «Барселоны» 7 ноября проведут открытую тренировку на обновленном стадионе Camp Nou, сообщает пресс-служба клуба. Мероприятие позволит протестировать готовность технических систем и проверить работу инфраструктуры перед полноценным возвращением команды на арену.

Тренировку смогут посетить 23 тыс. человек. Болельщики будут размещены на главной трибуне и в южной части арены. «Данные меры соответствуют первому этапу возобновления работы стадиона, клуб уже получил необходимое разрешение»,— говорится на сайте клуба. Средства от продажи билетов «Барселона» направит на благотворительность.

Реконструкция Camp Nou началась в июне 2022 года. Изначально команда запланировала возвращение на арену на 10 августа, однако «Барселоне» не удалось в срок получить соответствующую лицензию от городских властей. По данным СМИ, Camp Nou планируют открывать постепенно. На первом этапе его максимальная вместимость составит около 27 тыс. человек. Однако в «Барселоне» считают целесообразным дождаться второго этапа, на котором арена сможет принимать около 45 тыс. зрителей.

Во время реконструкции Camp Nou «Барселона» проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе и на стадионе имени Йохана Кройфа.

Таисия Орлова