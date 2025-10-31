В комтрансе рассказали о работе общественного транспорта на ноябрьские праздники

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать городской общественный транспорт и поезда пригородного сообщения в период ноябрьских праздников в этом году. График меняется из-за рабочей субботы, 1 ноября, и последующих длинных выходных.

Так, 31 октября автобусы, троллейбусы и трамваи в Петербурге работают по графику буднего дня, 1 ноября — по графику пятницы, с 2 по 4 ноября — по графику воскресенья.

Метрополитен: 1 и 2 ноября — по графику буднего дня, 3 и 4 ноября — по графику выходного дня.

Пригородные электропоезда 31 октября следуют по графику четверга, 1 ноября будут работать по графику пятницы, 2 и 3 ноября — по графику субботы, 4 ноября — по графику воскресенья.

Напомним, что текущая рабочая неделя является шестидневной, а 2, 3 и 4 ноября в России будут выходными днями.

Андрей Цедрик