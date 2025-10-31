Число жертв урагана «Мелисса» на Карибах достигло 50

Ураган «Мелисса» стал причиной гибели, как минимум, 50 человек в странах Карибского бассейна. По последним данным, на Гаити погибли 30 человек (из них 10 — дети), еще около 20 числятся пропавшими без вести.

На Ямайке число жертв достигло 19 человек. Более 13 тысяч человек остались без жилья, большая часть страны оказалась обесточена, сообщает AP. В Доминикане, по предварительным данным, один погибший.

На данный момент урагану «Мелисса» присвоена вторая категория опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 165 км/ч. Эпицентр находится примерно в 420 км к западу от Бермудских островов.