Услуги социального такси в Петербурге в 2026 году будут осуществлять 27 организаций

В следующем году услуги социального такси в Петербурге будут осуществлять 27 организаций. Итоги квалификационного отбора подвели в городском комитете по транспорту.

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Перевозчики представили: 1 343 стандартные машины, а также 34 специальных автомобиля с аппарелями и подъемниками. Все транспортные средства были осмотрены на площадке ГИБДД с участием представителей общественных организаций.

В 2025 году услуги социального такси в Петербурге также оказывают 27 организаций, в автопарке которых числится 1 464 стандартных и 39 специальных автомобиля. С начала года услугой соцтакси воспользовались 27 953 петербуржца, которые осуществили в общей сложности 612 263 поездки.

Андрей Цедрик