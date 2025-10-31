Песков переадресовал Минобороны вопрос о применении РСМД на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о типах ракет, используемых вооруженными силами в зоне СВО. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны о том, что российская армия якобы использует ракеты 9М729 в составе комплекса «Искандер-М» для ударов по Украине.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Этот вопрос нужно адресовать военным, — сказал господин Песков (цитата по ТАСС), — какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются...»

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В рамках соглашения испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км были запрещены.

В Вашингтоне утверждали, что Москва нарушила договор, когда создала ракету 9М729. Российская сторона отвергала обвинения и одновременно предъявляла претензии оппонентам. В российском Минобороны подчеркивали, что конструкция 9М729 не позволяет загружать в ракету объемы топлива, которые позволили бы ей пролететь 500 км и более. Подчеркивалось, что от предыдущей разработки — 9М728 — отличается только боевой частью повышенной мощности и обновленной системой наведения.

В начале августа Россия отказалась от дальнейшего соблюдения моратория по ракетам средней и меньшей дальности.

