Спор о земле между РПЦ и женским монастырем в Удмуртии растянулся на 15 судов

Более 15 судов прошло по делу о принадлежности земельного участка и находящихся на нем храмов и строений в селе Каменное Заделье в Удмуртии, где проживают насельницы Женского Покровского монастыря. Об этом митрополит Ижевской и Удмуртской епархии Викторин (Костенков) рассказал во время проповеди в местном Трифоновском храме 21 октября. Его слова передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Споры о собственности между Русской православной церковью (РПЦ) и монахинями, проживающими на территории храмового комплекса с 1990-х годов, идут более 10 лет. Они начались после передачи имущества Ижевской епархии в 2013 году. Речь идет о 6,2 га земли с 10 объектами недвижимости, в их числе Трифоновский и Покровский храмы, дома, швейная мастерская, трапезная, гаражи, угольная котельная, скотный двор и другие капитальные постройки.

По словам игумении Даниилы (Машковой), в 2009-2013 годах объекты являлись бесхозяйными. В 2012 году администрация Балезинского района обратила Трифоновский храм в муниципальную собственность, а после передала РПЦ. До этого на территории были зарегистрированы Православный приход Преподобного Трифона Вятского Ижевской епархии (1991—2006 годы) и Подворье Тихвинского мужского монастыря (2006—2009, 2013—настоящее время). Женский Покровский монастырь Священный Синод ликвидировал в сентябре 2021 года. Сама община существует с 1993 года.

По словам руководителя юридической службы Ижевской и Удмуртской епархии Алексея Артемьева, на сегодняшний день земля и здания на праве собственности принадлежат РПЦ. «Об свидетельствуют правоустанавливающие документы, обременений и иных ограничений не зарегистрировано»,— добавил юрист.

Игумения Даниила считает, что переоформление земельных участков и зданий монастырского комплекса без учета проживающих в них монахинь неправомерно с точки зрения гражданского закона. По словам Алексея Артемьева, насельницы указывают в судах на то, что являются добросовестными приобретателями, поскольку проживают на территории с 1993 года и содержат имущество. О дате следующих судебных заседаний не сообщается.

Напомним, 21 октября митрополит Викторин заявил о готовности под угрозой ареста возвращать «захваченную раскольниками» церковную собственность. Конфликт с проживающими здесь насельницами длится уже несколько десятилетий. РПЦ утверждает, что монахини отказываются от паспортов из-за «числа дьявола», не отдают более 100 старинных икон и закапывают трупы без разрешения. Затворницы заявляют, что Церковь ввозила на территорию лечившихся у нарколога «неизвестных мужчин», которые спиливали замки и вламывались в монашеские дома.

