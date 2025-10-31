Белоусов назначил Осьмакова из Минпромторга заместителем министра обороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначил нового заместителя, им стал Василий Осьмаков. Замглавы оборонного ведомства представили на заседании Совета министров обороны государств СНГ в Алма-Ате.

Василий Осьмаков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василий Осьмаков

«(Его) многие знают по его прошлой работе,— сказал господин Белоусов (цитата по ТАСС).— Он был первым заместителем министра промышленности и торговли».

Василий Осьмаков работал на разных постах в Минпромторге более 15 лет. Ушел в отставку в середине октября с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».