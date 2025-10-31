Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывшего главу подразделения РЖД арестовали по обвинению во взятке

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на 29 суток бывшего руководителя подразделения РЖД Сергея Галкина. Его обвиняют в получении взяток, сообщила пресс-служба столичных судов. Защита просила назначить ему запрет определенных действий.

О задержании господина Галкина стало известно 30 октября. По версии следствия, обвиняемый в 2024 году получил 3 млн руб., за которые он согласовал дополнительный план перевозки грузов. Ранее по делу арестовали взяткодателя, а также посредника.

По информации «Ъ», Сергей Галкин руководил департаментом управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура». На рабочем месте и в доме фигуранта прошли обыски. Вину господин Галкин не признает.

Никита Черненко

