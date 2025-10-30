Экс-главу подразделения «РЖД» задержали в Москве по делу о взятке

В Москве задержали бывшего начальника одного из подразделений ОАО «РЖД». Его обвинили в получении взятки, сообщила пресс-служба СКР. Имя задержанного не разглашается, следствие будет просить о его аресте.

По предварительным данным, в 2024 году подозреваемый получил через посредника 3 млн руб. и за это согласовал дополнительный план перевозки грузов. Дома и на рабочем месте фигуранта прошли обыски. Он не признает вину.

Ранее СКР возбудил уголовные дела против взяткодателя и посредника. Суд отправил их под стражу.

Никита Черненко