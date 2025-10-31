Skoda Yeti насмерть сбила пешехода у деревни Парицы в Ленобласти

Пешеход в возрасте 50 лет погиб в результате наезда автомобиля Skoda Yeti. Все произошло у деревни Парицы Гатчинского района Ленинградской области, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители получили вызов о ДТП со смертельным исходом вечером 30 октября. Авария произошла на первом километре автодороги «Гатчина – Ополье». Иномарка следовала от деревни Малые Колпаны в сторону поселка Войсковицы, за рулем автомобиля был 31-летний водитель.

Пешеход в момент столкновения находился на проезжей части. Он скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Татьяна Титаева