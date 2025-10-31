WSJ: компания Илона Маска получит $2 млрд в рамках проекта «Золотой купол»

SpaceX Илона Маска должна получить не менее $2 млрд из средств, выделенных на масштабный проект по созданию системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Daniel Cole / File Photo / Reuters

По информации газеты, SpaceX должна разработать и вывести в космос спутники, способные отслеживать ракеты и самолеты. Речь идет, по данным источников WSJ, о 600 спутниках. Кроме того, компания господина Маска будет играть важнейшую роль в двух других спутниковых системах Пентагона. Одна из них, Milnet, предназначена для передачи закрытой информации. Другая должна отслеживать наземные транспортные средства.

Пентагон отказался комментировать информацию об участии SpaceX в программе «Золотой купол», сама компания не ответила на запрос журналистов.

Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» через несколько дней после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Новая ПРО должна защитить всю территорию США от ударов «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения», следует из указа.

