«Золотой купол» начали надувать

В Пентагоне завершили разработку концепции создания системы противоракетной обороны США нового поколения «Золотой купол». О ее контурах военные проинформировали Белый дом и Конгресс. Более детальный обзор они обещают представить в ноябре. Тем временем бюджетное управление Конгресса пытается оценить итоговую стоимость этого самого амбициозного проекта президента Дональда Трампа, предполагая, что она будет в разы выше названных им $175 млрд.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп делает заявление в Белом доме по поводу системы противоракетной обороны «Золотой купол», 20 мая

Генерал космических сил США Майкл Гутлайн, назначенный ответственным за создание «Золотого купола», на этой неделе провел серию закрытых брифингов о контурах главного мегапроекта Дональда Трампа в оборонной сфере. По данным американских СМИ, в ходе этих мероприятий речь шла об общих принципах архитектуры будущей системы противоракетной обороны (ПРО) США, ее предполагаемых характеристиках и этапах создания с привязкой к конкретным срокам. В середине ноября Майкл Гутлайн должен представить более подробный проект, включающий оценку того, какое количество средств перехвата необходимо вывести в космос для эффективной работы системы.

Планы размещения ударных комплексов на орбите — главная особенность «Золотого купола».

На минувшей неделе Пентагон объявил о запуске специального тендерного механизма SHIELD, в рамках которого ведомство сможет по упрощенной схеме работать с подрядчиками для будущей системы ПРО. Заявки на участие в мегапроекте будут приниматься до 10 октября. Интерес к нему уже проявили такие гиганты американского оборонного комплекса, как Boeing, Northrop Grumman, RTX (Raytheon), Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton и L3Harris. Ожидается участие и таких известных технологических компаний, как SpaceX, Palantir и Anduril. SHIELD рассчитан на десять лет и предусматривает первоначальное финансирование в объеме $151 млрд. Дональд Трамп ранее говорил, что всего на щит планируется потратить около $175 млрд. Примерную итоговую стоимость предстоит оценить бюджетному управлению Конгресса, и, по данным американских СМИ, там уже посчитали, что денег надо будет гораздо больше: только на создание сети перехватчиков космического базирования за 20 лет может уйти более $500 млрд.

Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» через несколько дней после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Новая ПРО должна, как сказано в его указе, защитить всю территорию США от ударов «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также других современных воздушных средств нападения». Изначально проект назывался «Железный купол для Америки» по аналогии с израильским комплексом тактической ПРО. Но на фоне шквала критических комментариев о различиях в масштабе и предназначении двух систем американский купол переименовали в «золотой». Дональд Трамп при этом не скрывает, что ориентируется не только на Израиль, но и на амбициозные планы своего предшественника Рональда Рейгана, который в 1980-х объявил о запуске программы «Стратегическая оборонная инициатива» по созданию системы противоракетной защиты в космосе. Она, впрочем, так и не воплотилась в жизнь из-за технической сложности и астрономических затрат.

Нынешний хозяин Белого дома уверен, что на сей раз все получится. Первое испытание обновленной системы ПРО он назначил на осень 2028 года — аккурат перед следующими президентскими выборами. По замыслу Дональда Трампа, успешное тестирование «Золотого купола» должно продемонстрировать избирателям вклад Республиканской партии в обеспечение защиты страны от внешних угроз.

По словам завотделом военно-политических исследований Института США и Канады Олега Криволапова, судя по имеющимся публичным данным, из действительно новых элементов в архитектуре «Золотого купола» предусмотрены, по сути, только перехватчики космического базирования. «Прежний план уже предполагал развитие различных систем ПРО наземного и морского базирования для перехвата ракет любых типов, любой дальности и интеграцию в единую архитектуру всех элементов (радары системы предупреждения о ракетном нападении и региональной ПРО, различные космические сенсоры, а также противоракеты от различных систем ПРО),— пояснил он “Ъ”.— В процессе создания уже находятся космические сенсоры для обнаружения пусков (на замену устаревающим), для отслеживания баллистических и гиперзвуковых ракет по всей их траектории, а также сенсоры для отличия ложных целей от реальных боеголовок и сенсоры для обнаружения и сопровождения мобильных наземных, надводных и авиационных носителей ракет».

Эти космические сенсоры, по словам Олега Криволапова, в большинстве своем будут частью разрабатываемой Пентагоном с 2020 года, то есть еще с первого срока Дональда Трампа, масштабной системы Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA).

Этим занимается одна из самых «молодых» структур американского оборонного ведомства — Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA), созданное для поиска прорывных космических технологий.

«И вот всю эту "систему систем" администрация Трампа 2.0 теперь хочет дополнить перехватчиками космического базирования,— говорит далее Олег Криволапов.— Власти США, конечно, в курсе, что это будет очень затратно. Также они знают, что эти космические аппараты будут уязвимы для противокосмических средств, как и все остальные на орбите. И знают, что эти перехватчики будут преодолимы множественным пуском баллистических ракет из одного района».

На вопрос, на что в таком случае могут рассчитывать инициаторы «Золотого купола», эксперт отвечает: «Не исключены экономические мотивы, к примеру, стремление расширить промышленное производство в США космических аппаратов в целом. В военном же отношении власти США, вероятно, рассчитывают, что в случае атаки какая-то часть — пусть и меньшинство — ракет будет перехвачена противоракетами космического базирования, и, таким образом, наземным и морским системам ПРО будет сравнительно легче иметь дело с меньшим числом ракет».

Власти России и Китая считают, что инициатива «Золотой купол» носит «глубоко дестабилизирующий характер».

Об этом говорится, в частности, в принятом 8 мая совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Программа прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства»,— заявляют лидеры России и Китая. Москва и Пекин, как говорится в документе далее, выступают против использования космического пространства в целях вооруженной конфронтации.

По оценке Олега Криволапова, команду Дональда Трампа не смущает перспектива вооруженной борьбы на орбите. «Они исходят из того, что это уже неизбежно»,— отмечает он.

Елена Черненко