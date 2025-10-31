РПЛ согласовала новый телевизионный контракт с «Матч ТВ»

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за подписание нового контракта с телеканалом «Матч ТВ». Об этом сообщает портал «РБ Спорт».

Глава РПЛ Александр Алаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава РПЛ Александр Алаев

«Матч ТВ» получит эксклюзивные права на показ турнира. По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на четыре года. Сумма сделки, как сообщает «РБ Спорт», составит около 28,5 млрд руб.

Действующий контракт РПЛ и «Матч ТВ» завершится по окончании текущего сезона. Он был заключен в 2021 году и приносит лиге более 7 млрд руб. в год. Сумма предыдущего соглашения, действовавшего до 2022 года, не превышала 1,7 млрд руб. за сезон.

Таисия Орлова