Больше половины торговых центров не планируют акции к 11.11 и «Черной пятнице»

В текущем году 63% торговых центров не планируют проведение тематических акций, приуроченных к 11.11 и «Черной пятнице». Это связано с тем, что потребители стали реже совершать импульсивные покупки и более осознанно подходить к выбору товаров.

По прогнозам Focus Technologies, трафик торговых центров в ноябре будет сопоставим со среднемесячными значениями, возможно снижение посещаемости на 3-4% или сохранение уровня прошлого года. Владимир Чернусь из IBC Real Estate отмечает угасание интереса потребителей к ноябрьским акциям, люди стали сравнивать предложения перед покупкой.

Эксперты фиксируют устойчивый тренд снижения интереса к маркетинговым акциям в рознице, который прослеживается с 2019 года. По мнению специалистов, потребители стали более рациональными и хорошо осведомлены о механизмах скидок, что снижает их восприимчивость к традиционным маркетинговым приемам. Ритейлеры ожидают меньшего всплеска трафика, чем в предыдущие годы, и готовы предоставлять умеренные скидки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Черная пятница поблекла».