Производители алкоголя потеряли $830 млрд из-за смены потребительских предпочтений

По подсчетам агентства Bloomberg, за последние несколько лет акции крупнейших в мире производителей пива, вина и крепких спиртных напитков подешевели в общей сложности на $830 млрд. По сравнению с серединой 2021 года индекс Bloomberg, охватывающий около 50 компаний алкогольного рынка, опустился на 46%.

Потерю рыночной капитализации эксперты объясняют «колоссальными изменениями», с которыми столкнулась отрасль за последние годы. Старение поколений (бебибумеры 1946–1964 г. р. и поколение Х 1965–1980 г. р.), а также растущие проблемы со здоровьем поколения миллениалов (1981–2000 г. р.) привели к сокращению продаж алкогольных напитков. А более молодое поколение зумеров (2001–2014 г. р.), по свидетельству многих исследователей, употребляет гораздо меньше алкоголя.

«Происходят структурные изменения — люди стали меньше пить»,— цитирует агентство аналитика Morgan Stanley Сару Саймон.

Еще одной причиной снижения спроса участники рынка называют рыночную неопределенность, вызванную торговыми войнами и импортными пошлинами Дональда Трампа. На прошлой неделе компания Heineken сообщила о падении продаж пива в третьем квартале, объяснив это «сохраняющейся макроэкономической нестабильностью» и снижением спроса в Америке и Европе.

Евгений Хвостик