Взбалтывать и смешивать

Россияне перешли на коктейли. На это обращают внимание импортеры алкоголя и опрошенные “Ъ FM” рестораторы. За восемь месяцев 2025 года продажи аперитивов, как пишет РБК, выросли на 54%, рома — на 11%, виски — почти на 10%. А вот вина в рознице показывают отрицательную динамику. Как меняется барная карта? И что пьют москвичи? Выясняла Аэлита Курмукова.

Кризис добрался до баров. Интерес к алкогольному миксу опрошенные “Ъ FM” эксперты связывают больше с экономией, чем с желанием экспериментировать. Из-за повышения акцизов и пошлин за год напитки из недружественных стран по некоторым позициям подорожали более чем на 40%. Продажи тихих вин в первом полугодии упали на 12% год к году, игристых — на 5%. Так что россияне вынужденно перешли на домашние коктейли, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин: «Заметен рост интереса к крепкому алкоголю, который часто используется в коктейлях, — джин и виски.

После нашего общения с рестораторами мы видим, что и у них растет доля коктейлей. Российские производители выпустили много интересных продуктов, включая разнообразные варианты джина и виски. Это можно рассматривать и как миграцию из вина, которое значительно подорожало, и как элемент импортозамещения. Например, заказывая в заведении Aperol Spritz менее чем за 1 тыс. руб., скорее всего, он будет сделан не на просекко, а на отечественных аналогах».

При этом премиальные рестораны, как утверждают собеседники “Ъ FM”, продолжают работать исключительно с импортными ингредиентами. Цена коктейлей в московских барах за год выросла почти на треть. И клиенты вернулись к классическим дринк-миксам, замечает шеф-бармен Lucky Group Максим Горелик: «Сейчас ренессанс классических коктейлей. Это связано с нестабильностью времени и ростом цен.

Гости, которые раньше были готовы экспериментировать и пробовать разные напитки, теперь предпочитают проверенные варианты. Риск стоил дешевле, чем сейчас. Бармены создают авторские коктейли с новыми текстурами и подачей, но с классическим вкусом. Кола может стать бесцветной, допустим. Но принцип вкуса примерно тот же, что в классике».

Меняется не только культура потребления, но и градус коктейлей, добавляет двукратный чемпион мира по барному искусству, ресторатор Дмитрий Соколов: «Самый дорогой ром или коньяк — такого нет, все работают на оптимизацию, на качественные ингредиенты. Но они не должны быть очень дорогими, чтобы у гостей была нормальная цена в меню, в обычных барах. В среднем коктейль в Москве стоит 1,2 тыс. руб. Если раньше многие пили коктейли из за того, что они крепкие, как "Лонг Айленд", то сейчас пьют Low-ABV, то есть напитки с низким содержанием крепости».

Увлечение легкими напитками связано, скорее, с модой на осознанное потребление алкоголя, а не с зумерами, что якобы не пьют крепкое. И этот тренд в России будет только нарастать, но недолго, считает гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов: «Интерес к легким напиткам — временный тренд, который сейчас находится в стадии роста, но в какой-то момент остановится и пойдет на спад. Однако основы для коктейлей останутся на рынке как данность. Мы пытаемся проводить маркетинговые акции, но пока ритейл разделяет размещение алкогольных напитков и кордиалов на полках. Как только мы получим возможность ставить их рядом или в одной упаковке, думаю, потребление коктейлей еще вырастет».

На дринк-миксологию обращают внимание и маркетплейсы. В лидерах спроса сейчас, как пишут СМИ, наборы для приготовления коктейлей. Шейкеров в этом сентябре покупали в три раза чаще, чем год назад.

Аэлита Курмукова