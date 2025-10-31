Донские виноделы расширяют туристическую инфраструктуру на фоне роста спроса

Винодельческие предприятия Ростовской области на фоне роста турпотока инвестируют в создание новых гостиниц и дегустационных залов. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на представителей отрасли.

В первой половине 2025 года винодельческие хозяйства Ростовской области посетили более 10 тыс. туристов и экскурсантов, что на 80% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Из-за роста спроса предприниматели задумались об увеличении количества гостиничных номеров и зданий для мероприятий под ключ, сказано в сообщении.

На территории хозяйства «Эльбузд» в Азовском районе построили шатер площадью 150 кв. м для проведения мероприятий с количеством участников до 150 человек. Владелец предприятия Владимир Гончаров также намерен построить гостевые дома после принятия закона о размещении туристических объектов на землях сельхозназначения.

В Волгодонском районе винодельня Николая Молчанова инвестировала 15 млн руб. в дегустационный комплекс и кемпинговые домики на 20 мест. В Багаевском районе винодельня «Вина Арпачина» откроет гостиницу на втором этаже усадебного дома и панорамный бассейн на вершине водонапорной башни.

В Мартыновском районе хозяйство Vinabani расширяет номерной фонд и строит новые производственные корпуса. В Цимлянском районе на винодельне «Усадьба Саркел» установили сцену для мероприятий.

Кристина Федичкина