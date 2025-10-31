С экс-главы района Башкирии взыскали 25 млн рублей неподтвержденных доходов

Верховный суд Башкирии по иску прокуратуры республики увеличил сумму взыскания неподтвержденных доходов с бывшего главы администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Суд апелляционной инстанции, помимо объектов недвижимости, взыскал в доход государства 23,9 млн руб., а также стоимость «Лады Нива» в размере 980 тыс. руб.

Ранее суд первой инстанции обратил в доход государства две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также 23,8 млн руб., отказав во взыскании стоимости отчужденного автомобиля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», экс-главу администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и его сообщника обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Рустэм Шамсутдинов через своего знакомого попросил руководителю компании (по данным «Ъ-Уфа», это ООО «Строительная компания "Евродом"») за взятку помочь получить в аренду три земельных участка в Мелеузе для многоквартирной застройки. Глава администрации обеспечил победу фирмы в аукционе, а застройщик передал ему квартиры общей рыночной стоимостью более 4 млн руб., которые были оформлены на родственников господина Шамсутдинова.

В конце июня этого года сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-чиновника направлено в Мелеузовский районный суд.

Майя Иванова