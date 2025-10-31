Российские войска заняли Новоалександровку в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль село Новоалександровка в Покровском районе Днепропетровской области Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, за эту неделю российские войска заняли семь населенных пунктов. Накануне сообщалось о взятии российской группировкой войск «Восток» населенного пункта Вишневое в том же регионе. Вишневое находится неподалеку от Новоалександровки. Также на этой неделе ВС России заняли Егоровку в Днепропетровской области.