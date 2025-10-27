Армия России взяла три села в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В прошлый раз ведомство отчитывалось о продвижении в Днепропетровской области 24 октября, когда российская армия взяла населенный пункт Першотравневое. За два дня до этого под контроль ВС России перешли Ивановка в Днепропетровской области и Павловка в Запорожской области.