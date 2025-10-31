Правительство Башкирии ждет роста объемов строительства на 0,1% по итогам года

В этом году объем работ в строительной отрасли Башкирии должен вырасти на 0,1% по сравнению с результатами прошлого года, говорится в трехлетнем прогнозе социально-экономического развития республики (представлен вместе с проектом бюджета).

По данным правительства, за полгода строители выполнили работ на 202 млрд руб. (на 0,6% больше показателей января-июня 2024 года).

Небольшой рост в этом году авторы прогноза объясняют высокой базой предыдущих лет, завершением крупных инфраструктурных проектов по строительству жилья (например, комплексного развития территории Нефтекамска) и автодорог.

По данным Башстата, за весь прошлый год строители выполнили работ на 481,1 млрд руб., что выше значений 2023 года на 8,2%.

За девять месяцев нынешнего года объем составил около 298,3 млрд руб., что ниже результатов января-сентября 2024 года на 11,2%.

Идэль Гумеров