Вступил в силу приговор бывшему замминистра строительства Тувы по делу о взятке

Верховный суд Тувы оставил без изменения приговор бывшему замглавы минстроя республики, который получил семь лет колонии и штраф в размере 2 млн руб. за взяточничество (ч. 5 ст. 290 УК РФ). «Доводы защиты о недоказанности вины чиновника Верховный суд Тувы отверг как несостоятельные, оставив апелляционные жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения»,— рассказали в прокуратуре региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор Орлану Машпалдыру городской суд Кызыла вынес 8 июля 2025 года. По материалам дела, обвиняемый, который совмещал должности замминистра и главного архитектора республики, получил от председателя гаражно-строительного кооператива 500 тыс. руб. Эта сумма являлась первой частью взятки в размере 1 млн руб., а полагалась она за помощь в предоставлении земельного участка на территории Кызыла и в выдаче разрешения на строительство гаражного комплекса.

Илья Николаев