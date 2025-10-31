Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мишустин едет в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале ноября посетит Китай, где встретится с высшим руководством страны. В Ханчжоу 3 ноября пройдут переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В Пекине 4 ноября глава российского правительства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приоритетными вопросами переговоров станут развитие двусторонней торговли, продвижение проектов в энергетике и сельском хозяйстве. Ожидается, что стороны подпишут несколько документов и совместное коммюнике, сообщили в пресс-службе кабмина.

