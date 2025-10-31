В управлении ООН по правам человека осудили удары США по судам в Карибском заливе

Управление ООН по правам человека осудило удары американских военных по судам в Карибском море, которые, по данным США, участвуют в наркотрафике.

«Эти нападения и их растущие человеческие жертвы неприемлемы <...> США должны прекратить подобные нападения и принять все необходимые меры для предотвращения внесудебных наказаний людей на борту этих судов»,— сказала официальный представитель управления ООН по правам человека Равина Шамдасани (цитата по Associated Press). Как отметила госпожа Шамдасани, борьба с незаконным оборотом наркотиков — задача правоохранительных органов.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Большая часть таких операций совершается в акватории Карибского моря. Как сообщали американские СМИ, Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

