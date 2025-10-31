Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти

Indian Oil Corp. (IOC), крупнейшая индийская компания, занимающаяся переработкой нефти, закупила сразу пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не попавших в санкционные списки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных трейдеров.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Агентство напоминает, что после введения США санкций в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 22 октября ведущие индийские энергетические компании, включая Reliance Industries, владельца крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, приостановили покупку российской нефти. Однако главный финансовый директор IOC Анудж Джаин заметил, что его компания продолжит покупать российскую нефть, если это не будет нарушать режим санкций.

По информации агентства, компания закупила в общей сложности 3,5 млн баррелей нефти сорта ESPO по ценам, соответствующим котировкам в Дубае. Кто является продавцами этой нефти, источники агентства не сообщают.

Ранее IOC отменила покупку семи партий нефти из-за новых американских санкций, поскольку продавцами выступали подразделения попавших под ограничения компаний.

Андрей Келекеев