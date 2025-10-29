«Исток» закрывает сеть экопунктов в Нижнем Новгороде и Дзержинске

Группа компаний «Исток», управляющая сетью из 51 пункта по приему вторсырья для дальнейшей переработки, через расклейку объявлений начала уведомлять нижегородцев о закрытии точек с 3 ноября. Проект работал несколько лет и был очень популярен у граждан, сдающих макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и другой утиль на переработку. Ежедневно в экопункты «Истока» сдавали вторсырье около 2,5 тыс человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как пояснил гендиректор ГК «Исток» Денис Тавров, сеть нерентабельна, а господдержку экологического проекта получить так и не удалось. «Мы четвертый год тянем на себе экопункты с минусом для компании, ежегодно вкладывая порядка 35 млн руб. в это социальное дело. Просто уже выдохлись и сейчас не можем позволить себе генерировать дальнейшие убытки, дотируя экопункты. На рынке вторичной переработки в целом сложилась непростая ситуация за последние три года. Цены на все в России выросли в разы, а стоимость вторсырья практически не изменилась», — рассказал Денис Тавров.

Он добавил, что ему очень жаль закрывать популярную у горожан сеть экопунктов, этот проект стал его любимым детищем. «Очень надеюсь, что это временное решение. Если мы изыщем ресурсы для продолжения работы экопунктов, то они снова заработают», — заключил руководитель ГК «Исток».

Иван Сергеев