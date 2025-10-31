Бывший прокурор Рыбинска стал и.о. первого зама главы города
Бывший прокурор Рыбинска Николай Брядовой стал исполняющим обязанности первого заместителя главы города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Фото: Администрация Рыбинска
Работавший ранее на этой должности Евгений Крюков перешел на повышение в федеральные структуры, куда именно, господин Рудаков не уточнил.
Николай Брядовой работал в органах прокуратуры с 1995 по 2016 год, из них семь лет был прокурором Рыбинска. С 2023 года возглавлял аппарат администрации города. Имеет высшее юридическое образование.