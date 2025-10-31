Индекс промышленного производства в Китае упал до шестимесячного минимума

По итогам октября индекс промышленного производства (PMI) в Китае составил 49 пунктов. Это является минимальным значением c апреля текущего года и заметно ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали октябрьского PMI на уровне 49,6 пункта.

Индекс промышленного производства в Китае снижается с апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин против Китая и ряда других стран мира. Торговые войны и проблемы с поставками продукции вынуждают китайские компании снижать объемы производства, чтобы избежать затоваривания. Недавние договоренности Дональда Трампа и Си Цзиньпиня позволили некоторым аналитикам предположить, что в ближайшее время ситуация начнет исправляться, однако до конца 2025 года вряд ли стоит ожидать существенных изменений. «Поскольку торговые переговоры прошли успешно, макроэкономическая политика Китая, вероятно, останется неизменной до конца этого года»,— цитирует телеканал CNBC президента инвесткомпании Pinpoint Asset Management Чживэй Чжана.

Евгений Хвостик