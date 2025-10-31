Мать экс-главы Совета судей РФ Виктора Момотова оспаривает обыск в доме

Жительница Краснодара Надежда Ларянова (Момотова) обратилась в суд с жалобой на обыск и выемки в жилище — соответствующая информация размещена в базе ГАС «Правосудие». Госпожа Ларянова — мать бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Обращение Надежды Ларяновой связано с расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заявительница ссылается на процессуальную норму о том, что только суд правомочен принимать решение о производстве обыска или выемки в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Октябрьский райсуд Краснодара отказал госпоже Ларяновой, она направила апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. Подробности ситуации в суде не приводят, Виктор Момотов на звонок и сообщение «Ъ» не ответил.

Мать Виктора Момотова, поменявшая фамилию на Ларянову, упоминалась в процессе по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества высокопоставленного судьи, а также его компаньонов Андрея и Ивана Марченко, владельцев сети отелей Marton. На заседании в Останкинском суде Москвы 11 октября Андрей Марченко рассказал, что после назначения на должность в Верховном суде РФ судья Момотов оформил свою часть гостиничного бизнеса на Надежду Ларянову 1935 года рождения.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ученик Виктора Момотова судить не хочет».

Анна Перова, Краснодар