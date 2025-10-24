Ученик Виктора Момотова судить не хочет

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края рассмотрит заявление о прекращении полномочий председателя Советского райсуда Краснодара Романа Колониченкова. Две недели назад на процессе в Останкинском райсуде Москвы об изъятии имущества экс-главы Совета судей России Виктора Момотова секретная свидетельница рассказала о дружбе господина Колониченкова с отельером Андреем Марченко, компаньоном высокопоставленного сотрудника судебной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Роман Колониченков обратился в квалификационную коллегию судей Краснодарского края с заявлением о прекращении его полномочий председателя, а также судьи Советского районного суда Краснодара на основании ст. 14 закона РФ «О статусе судей» в связи с уходом в отставку. На момент публикации в “Ъ” редакция не располагает данными о том, поддержал ли господин Колониченков свою просьбу непосредственно на заседании коллегии (возможен отзыв заявления) и была ли его просьба удовлетворена.

О Романе Колониченкове, который возглавляет Советский райсуд Краснодара, две недели назад зашла речь в ходе процесса в Останкинском райсуде Москвы, где ответчиками выступали бывший председатель совета судей РФ Виктор Момотов и кубанский бизнесмен Андрей Марченко, владелец сети отелей Marton. Генеральная прокуратура РФ инициировала обращение в казну РФ активов ответчиков общей стоимостью более 9 млрд руб., полученных, по данным надзорного ведомства, с нарушением антикоррупционных норм. На заседании 11 октября были допрошены свидетели, в том числе те, личности которых были скрыты.

Женщина—секретный свидетель рассказала о том, как господин Марченко поддерживал дружеские отношения с покровителями, среди которых был не только Виктор Момотов, но и высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, а также судьи.

По словам свидетеля, нужные люди приезжали для встреч с Андреем Марченко в отели сети Marton, во время встреч отключалось видеонаблюдение. В числе гостей господина Марченко свидетель назвала судью Прикубанского райсуда Краснодара Георгия Ермолова, а также председателя Советского райсуда Краснодара Романа Колониченкова. Участница процесса называла господина Колониченкова учеником Виктора Момотова. Господин Момотов с 2007 по 2010 год был деканом юридического факультета Кубанского госуниверситета, а до этого возглавлял в этом вузе кафедру теории и истории государства и права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Момотов (2024 год)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Виктор Момотов (2024 год)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Роману Колониченкову 50 лет, окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, служил в органах прокуратуры, в 2010 году был назначен на должность председателя Мостовского райсуда Краснодарского края, в 2021 году стал председателем Советского райсуда Краснодара.

Судья Роман Колониченков является участником специальной военной операции (СВО). В 2024 году он обратился в квалификационную коллегию судей Краснодарского края за приостановкой полномочий, после чего вступил в добровольческий отряд БАРС. Господин Колониченков находился на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, выполняя обязанности заместителя начальника штаба подразделения. На СВО Роман Колониченков получил звание капитана, в апреле 2025 года вернулся в Краснодар и вновь приступил к выполнению обязанностей председателя суда.

Анна Перова, Краснодар