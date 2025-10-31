«Театральный бульвар» в Москве поставил рекорд по продолжительности среди фестивалей

Прошло несколько месяцев после окончания лета, но тема Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» по-прежнему остается в фокусе внимания культурного сообщества. Для многих экспертов этот проект стал поворотной точкой в восприятии театра как части городской среды. В профессиональной среде его уже называют не просто событием сезона, а примером новой модели взаимодействия искусства и города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар» Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар»

В этом году фестиваль установил рекорд по продолжительности среди мировых театральных фестивалей — в общей сложности он шел 92 дня, с 1 июня по 31 августа. За это время было представлено более 1 тыс. постановок. Общее число зрителей превысило 1,5 млн.

Идея «Театрального бульвара» — вывести театр за пределы традиционной сцены, показать спектакли в открытых городских пространствах. Театральные постановки стали частью городского пейзажа, и любой человек прямо во время прогулки мог оказаться частью представления. На Чистопрудном бульваре можно было создать свой мультфильм и познакомиться с основами сценической речи и актерских техник, а на Цветном бульваре интерактивные постановки в «Доме клоуна» были специально адаптированы для детской аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар» Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар»

«Единство городского пространства и театра как характерная черта народного искусства сегодня трансформируется с помощью внедрения самых разнообразных театральных жанров в городскую среду, но в случае фестиваля это не реконструкция архаичных форм, а успешная их актуализация»,— считает ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Город — это не улицы, не здания, не памятники… Город — это в первую очередь люди, населяющие его, и от того, насколько им комфортно живется и интересно жить в этом пространстве, зависит, счастливы ли они. Москвичи — счастливые горожане, ведь столько театральных площадок и специальных пространств придумали для них организаторы!» — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар» Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар»

После завершения фестиваля ВЦИОМ и ГИТИС провели совместное исследование «Открытые городские театральные пространства как инструмент культурной политики Москвы». Более половины опрошенных (61%) заявили, что хотели бы чаще видеть театральные постановки на открытых площадках. Почти 90% респондентов сказали, что именно отсутствие билета и формальных рамок стало для них поводом впервые заинтересоваться театром.

Исследование зафиксировало, что фестиваль породил качественно новое явление. Генеральный директор аналитического центра Валерий Федоров отмечает: «Фактически исследование зафиксировало рождение новой, особенной субкультуры, которая не конкурирует с традиционными театрами, а в том числе борется с барьерами, которые останавливают потенциальных зрителей, такими как риск попасть на неинтересную постановку. Фестиваль “Театральный бульвар” не только познакомил москвичей с театром, но и поменял их восприятие искусства, сделав его неотъемлемой частью городской жизни. Это яркий пример того, как культурная политика Москвы формирует новую зрительскую привычку».

Евгений Князев подтверждает влияние проекта на культурные привычки горожан: «Мы это действительно ощущаем. В нашем Учебном театре — постоянные аншлаги, а на некоторые спектакли билеты раскупаются за четыре минуты! Такие фестивали, как “Театральный бульвар”, формируют у горожан не только культуру посещения театральных проектов, но и потребность в культурных событиях. Ведь жизнь — это не только работа и сон, но и встречи с друзьями, прогулки по любимому городу, удивительные культурные мероприятия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар» Фото: социальные сети фестиваля «Театральный бульвар»

Проект выполняет ту же задачу, что и музейные ночные акции: привлечь к культуре тех, кто раньше оставался в стороне. Каждый второй посетитель «Театрального бульвара» после его завершения планирует чаще ходить в театры. Таким образом, фестиваль формирует новую аудиторию через изменение культурных поведенческих практик горожан. «То, что изначально задумывалось как одна из активностей городского проекта “Лето в Москве”, в итоге переросло в новый культурный феномен — особую форму открытого городского театра и взаимодействия актеров и зрителей»,— подчеркивает Григорий Заславский.

За два года существования «Театральный бульвар» получил несколько профессиональных наград. В 2024 году он занял первое место в номинации «Лучший городской праздник» и второе — в номинации «Культурное событие года». В 2025 году завоевал отраслевое гран-при в блоке «Социокультурное событие года» ежегодной национальной премии «Событие года» и одержал победу в номинации «Проект года» по версии «Московского комсомольца»