Утильсбор «собирает» дизлайки

Автомобилисты поставили 104 тыс. дизлайков инициативе Минпромторга о повышении утильсбора на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Положительно ее оценили всего около 600 человек. Предложение ведомства предполагает с 1 ноября вывести машины мощностью выше 160 л. с. из-под льготных тарифов для физлиц. Сбор предложений и голосование по этой инициативе завершается 3 октября. Учтут ли власти реакцию автомобильного сообщества? Разбиралась Юлия Савина.

Авторизовавшись через «Госуслуги», на портале проектов правовых актов можно было оставить свои предложения к инициативе Минпромторга о повышении утильсбора. Правда, ответа на эти комментарии автомобилисты не получили, рассказал управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин, который также написал там свой отзыв: «Минпромторг не сможет получить те предполагаемые доходы, которые обозначены в планах. Просто практически половина рынка отвалится. Количество дизлайков на сайте как раз и отражает обратную связь от представителей достаточно широкого среднего класса, которые понимают, что не смогут брать новые автомобили и даже машины с небольшим пробегом, которые также привозили в РФ. Наш автопарк перестанет обновляться».

Проект изменит методику расчета утилизационнного сбора для машин с ДВС свыше 160 л. с., а также для гибридов и электрокаров мощностью свыше 80 л. с., ввозимых для физических лиц. Сюда попадают, например, популярные модели китайских брендов Lixiang и Zeekr, к цене которых придется прибавить по 3 млн руб. В Россию они поставляются по «серым» схемам. При этом, по данным главы Минпромторга, Lixiang завершает сертификационные процедуры и уже осенью откроет салоны официально. Но значительного расширения ассортимента не произойдет, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Заметна тенденция, что крупные корпорации из Китая расширяют у нас выпуск автомобилей своих суббрендов. Допустим, Chery запустила производство под маркой Tenet, концерн Geely уже активно его развивает в Белоруссии на заводе "БелДжи" под этой, так скажем, дочерней маркой. Однако о массовой локализации в России, думаю, говорить несколько рановато».

Сейчас авто до 3 л. не старше трех лет можно привезти по льготному тарифу в 3,4 тыс. руб., сбор для более старых машин составляет 5,2 тыс. руб. Однако ввезти авто по прежним правилам не успеют даже те, кто заказал их в середине сентября, когда Минпромторг сообщил о внеплановом повышении утильсбора, отметил автоблогер Кирилл Чернов, известный как AvtoRevizorro: «На таможенных постах есть штатное расписание, которое, условно, рассчитывается, исходя из годовых показателей. И вот тот резкий всплеск, который возник из-за того, что многие хотят успеть привезти машину до ввода новых правил, естественно, никак не закладывался и не учитывался. Количество таможенных инспекторов внезапно увеличиться не может, поэтому таможня и пограничные пункты сейчас просто перешли в режим, когда оформляется какое-то ограниченное количество машин за день. Это их предел, и больше они ничего с этим сделать не могут. То же самое касается лабораторий, все то, что мы проходили несколько лет назад, когда утилизационный сбор был впервые введен».

Цены на автомобили уже начали расти. В октябре, как сообщает Autonews, машины Tank прибавили до 100 тыс. руб., «Москвич» — до 130 тыс. руб., Omoda и KGM — до 150 тыс. руб., а некоторые модели Haval и Changan стали дороже на 200 тыс. руб.

Юлия Савина