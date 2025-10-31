Александр Овечкин поздравил Никиту Кучерова с 1000-м очком в НХЛ

«Тампа-Бей Лайтнинг» провел церемонию в честь 1000 очков российского форварда Никиты Кучерова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед началом домашнего матча регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Он стал 101-м игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Никита Кучеров

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

Свое 1000-е очко в НХЛ Кучеров набрал 26 октября в игре против «Анахайм Дакс». Данная отметка покорилась ему за 809 матчей. Сейчас на счету двукратного обладателя Кубка Стэнли 1004 очка (361 гол+643 результативные передачи).

«Тампа» подарила Кучерову его портрет, выполненный из 12 тыс. игральных кубиков. Владелец клуба Даг Островер вручил форварду золотую клюшку, капитан команды Виктор Хедман — часы с гравировкой, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — памятный сувенир от НХЛ.

Также на медиакубе было показано видеопоздравление, в котором поучаствовал рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах — нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. «Хочу поздравить тебя с 1000-м очком в НХЛ. Это огромное достижение, добро пожаловать в клуб! Желаю еще больше очков в твоей карьере. Ты потрясающий и невероятный игрок. Всегда приятно играть с тобой за сборную России и против тебя»,— сказал он. Кроме того, Кучерова поздравили трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров и бывшие одноклубники, в том числе российские хоккеисты Михаил Сергачев и Владислав Наместников.

Матч с «Далласом» завершился со счетом 2:1 в пользу «Тампы». Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

Таисия Орлова