В Удмуртии возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с собакой

В Игринском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело после публикации о жестоком убийстве собаки с использованием ножей и кувалды в деревне Лоза (ч. 1 ст. 245 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 31-летний подозреваемый был задержан.

Следствие считает, что во время распития спиртных напитков с знакомыми, женщина попыталась разнять дерущихся собак, в результате чего одна из них травмировала ее. Подозреваемый отреагировал, нанеся собаке смертельные удары тяжелым предметом.

Напомним, по данным центра зоозащиты «Бралли» (АНО), с животным расправились трое человек. В сентябре бродячий пес находился пару дней на дороге между деревней Загребино и станцией Лоза.

По данным зоозащитников, один из местных жителей заявил, что является хозяином пса, после чего увез животное. Как оказалось, собака принадлежала другой семье: она сбежала с цепи. В АНО утверждают, что трое жителей изрезали пса ножами и забили кувалдой во дворе частного дома того человека, который забрал животное с улицы.

Анастасия Лопатина