МВД проводит проверку по данным о забивании собаки кувалдой в удмуртской деревне

Полиция проводит проверку по факту жестокого убийства собаки с использованием ножей и кувалды в деревне Лоза в Игринском районе Удмуртии, сообщили «Ъ-Удмуртия» в МВД по региону. По данным центра зоозащиты «Бралли» (АНО), с животным расправились трое человек.

Сообщение в группе АНО во «ВКонтакте» появилось вчера, 27 октября. В сентябре бродячий пес находился пару дней на дороге между деревней Загребино и станцией Лоза. По данным зоозащитников, один из местных жителей заявил, что является хозяином пса, после чего увез животное. Как оказалось, собака принадлежала другой семье: она сбежала с цепи.

В АНО утверждают, что трое жителей изрезали пса ножами и забили кувалдой во дворе частного дома того человека, который забрал животное с улицы. «Недохозяин — участник СВО, который довольно молод. По словам местных жителей, он злоупотребляет алкоголем, второй причастный — бывший сотрудник полиции и регулярно отстреливает птиц, собак, кошек»,— говорится в сообщении центра зоозащиты. В группе центра указывают, что рано утром, в день гибели животного, слышался смех, вой и скуление собаки. Предполагаемые преступники, по данным АНО, вину не признают, участие экс-сотрудника ОВД в расправе отрицают.

Сегодня тело собаки повезут на платную ветеринарную экспертизу. В региональном МВД добавили «Ъ-Удмуртия», что в «Игринском» отделе сообщении поступало, проводится проверка. Назначены все необходимые экспертизы.

Анастасия Лопатина